Diego Costa ha quedado fuera de la lista del Chelsea para la Champions League, lo que ha disparado aún más las especulaciones sobre su posible marcha al Atlético de Madrid, informaron hoy medios británicos.



El delantero, de 28 años, fue inscrito en la liga inglesa para esta temporada el pasado viernes, pero ha quedado fuera del equipo que entrena el italiano Antonio Conte para la máxima competición continental.



Costa ha transmitido públicamente su deseo de jugar en el Atlético de Madrid esta temporada y aún no se ha incorporado a la disciplina del conjunto londinense tras el verano.



Con la ventana de fichajes cerrada en España, el hispano-brasileño tendría que esperar al menos hasta enero para poder fichar por el Atlético, que estaba sancionado por la FIFA y no pudo contratar jugadores en el mercado de verano.



Diego Costa no entra en los planes de Conte, quien, supuestamente, le hizo saber al final de la temporada pasada a través de un escueto mensaje de texto que no contaba con él y que tenía que buscarse un nuevo equipo. Así como él, te mostramos a los otros jugadores que tampoco fueron inscritos.