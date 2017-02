La Champions League no solo deja grandes partidos y golazos como el Falcao ante el Manchester City, también te deja golpes que, al día siguiente, el jugador sentirá y tratará con el departamento médico del club. Ese fue el caso del volante mexicano Héctor Herrera, quien terminó con una lesión en el partido entre el Porto con la Juventus en Portugal.



El mediocampista azteca publicó a través de su cuenta de Instagram cómo terminó su pie tras una dura entrada de Stephan Lichtsteiner. En el campo de juego del estadio Do Dragao, el golpe se vio fuerte por las imágenes que se veían en televisión, aunque no se pensó la magnitud al verse las dos heridas que tenía cuando se tenía el chimpún como media.



Así quedó el pie de Héctor Herrera tras el choque con Lichtsteiner. (Foto: Instagram) Así quedó el pie de Héctor Herrera tras el choque con Lichtsteiner. (Foto: Instagram)

Héctor Herrera necesitó 17 puntos de sutura para que cerraran las heridas, algo insólito si vemos que al final del partido, el lateral suizo apenas recibió una amarilla.



Juventus derrotó (2-0) al Porto en condición de visita por los octavos de final de la Champions League y tiene un pie y medio en la siguiente ronda del campeonato.



