Este martes arrancan los cuartos de final de la Champions League y el partido más esperado, el Barcelona-Juventus, verá enfrentarse a Lionel Messi contra quién muchos consideran su sucesor en la Albiceleste y hasta en el propio club blaugrana, Paulo Dybala.

En la previa de este gran choque en Turín, el atacante de 23 años ha ofrecido una entrevista al diario 'Marca' y no ha podido evitar hablar de las comparaciones con el '10' del Barcelona y de una posible pronta llegada al Camp Nou. Como fichaje estrella, claro.

► Leo el 'Todopoderoso': los dos jugadores que Messi no quiere ver más en el once del Barza

"La gente tiene que saber que yo no soy Messi. Yo soy Dybala y quiero ser sólo Dybala, aunque entiendo que haya comparaciones. Messi sólo hay uno, como sólo hubo un Maradona. Reemplazar a jugadores como ellos no se puede", dijo Paulo Dybala.

"¿Si me imagino jugando en el Barza? Hace tres años, en el Palermo, no pensaba que iría a la Juve. Por lo tanto, disfruto del día a día y no pienso más allá. Estoy contento aquí, donde todos me quieren mucho. Me siento en uno de mis mejores momentos", contó el crack argentino.