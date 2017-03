Enfrentar al FC Barcelona siempre es un reto, sobre todo en este último lustro, donde los culés han dominado Europa y el mundo a través del juego de posición. Es por eso que Gianluigi Buffon habló sobre el encuentro por Champions League.

Sin pelos en la lengua, el portero italiano de la Juventus señaló "quien no tiene el coraje de decir que esos partidos dan miedo, o miente o no puede ser un deportista de alto nivel, porque no percibe las emociones".



► La revancha de Yoshimar Yotun: el volante mixto que interpretó mejor la palabra 'adaptación'



Buffon prosiguió diciendo que "lo importante no es no tener miedo, porque eso a veces es casi imposible, sino encontrar el coraje para superarlo". Una frase que, sin duda, habla mucho de su personalidad.

El equipo de Massimiliano Allegri ha clasificado a cuartos del torneo de clubes más importante de Europa luego de vencer en octavos de final a su similar del Porto y esperará, frente a los azulgranas, tomar una revancha después de caer en la final del 2015.



► La reacción de Tite tras victoria de Perú y clasificación de Brasil a Rusia 2018



LEE TAMBIÉN...