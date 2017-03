Sergio Ramos volvió a demostrar el último martes que es uno de los jugadores más determinantes del Real Madrid, a veces más que Cristiano Ronaldo. El capitán merengue marcó dos goles, aunque la UEFA solo le consideró uno, el primero.



A los 57, tras un centro de Kroos y cuando el partido iba 1-1, 'El Héroe de la Décima' sacó un cabezazo con destino al arco, sin embargo, Mertens desvió su rumbo y fue así como al '4' merengue le negaron un doblete.

Tal como dejan ver las imágenes del programa 'Champions Total', Sergio Ramos no estaba ni enterado de lo que había hecho la UEFA. El sevillano juraba que los dos goles habían sido adjudicados a su cuenta, pero terminaron dándolo una mala noticia.

"No me digas, no jodas. ¿Me han quitado el doblete? Bueno, pues nada", dijo Sergio Ramos a las cámaras con un evidente gesto de incredulidad. De todas formas, nadie le quita que el hombre que el Real Madrid necesitaba en San Paolo.



