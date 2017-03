El fútbol siempre tiene historias que con los años comienzan a descubrirse. En un mundo tan globalizado como el de ahora, es difícil que se le escape a un cazatalentos a una promesa como como Kylian Mbappé. Cuando toda Francia hablaba del rendimiento de Radamel Falcao con el Mónaco, este chico francés la rompía en las menores del equipo del Principado y, por ello, fue del interés del Real Madrid Castilla de Zidane en ese entonces. Hace cuatro años, Mbappé pudo llegar al Santiago Bernabéu, pero fue el propio jugador que dijo que no.



En una entrevistada brindada hace unos meses a Téléfoot, el delantero indicó que había hablado con el técnico merengue para llegar a la ‘Casa Blanca’ en una operación similar a la de Raphael Varane. El exjugador del Real Madrid y la Juventus vio las condiciones del atacante, así como la defensa galo. Finalmente, Mbappé dijo que no a la oferta presentada y Varane llegó en una operación bastante cómoda procedente desde el Lens.



Todo esto se dio en el 2012. Mbappé llegó a Valdebebas, conoció a Cristiano Ronaldo, quien de paso es su ídolo en el fútbol, pero finalmente rechazó llegar a Madrid al ser apenas un chico de 13 años de edad. “Lo viví como un niño que ve al jugador más grande la historia de Francia llamándole. Fue honesto conmigo, tuvimos una gran conversación. Al final no me uní al Real Madrid porque quería seguir en mi país, no quería salir temprano. Elegí al Mónaco y creo que hice una buena elección”, declaró el delantero francés.



Kylian Mbappé lleva marcados 17 goles y ha dado 10 asistencias en 31 encuentros disputados en esta temporada. No todo ha sido Radamel Falcao con el equipo del Mónaco, también ha sido gracias a esta promesa que probablemente tenga pasajes comprados con destino incierto para el próximo mercado de verano. ¿Barcelona? ¿Premier League? No lo sabemos.



