Nasri es una de esas piezas vitales que ha hecho que el Sevilla de Sampaoli sea competitivo en Liga Santander como en Champions League. El francés ha recuperado ese juego que tenía en el Arsenal y toda Andalucía anda rendida a sus pies. Sin embargo, con la eliminación, vienen algunas confesiones después del partido y eso precisamente ha dado Nasri para referirse a Jamie Vardy, delantero del Leicester City. Todo fue muy en caliente.



“Me empujó y me dijo: ¿qué estás haciendo?, entonces me acerqué y nos encaramos. Después de ello, él se fue al suelo. Pensaba que los futbolistas ingleses eran más duros. Para mí es un tramposo. Si fuera un jugador extranjero, la prensa inglesa hubiera dicho que era un tramposo. No es un hombre”, afirmó el exvolante del Manchester City a Daily Mail.



► ¿Qué te pasó, Vardy? El goleador se golpeó más de una vez la cara luego de fallar mano a mano



Todo parecería que quedó ahí, algunos jugadores lo hacen, pero el francés continuó con sus declaraciones sobre el goleador de los ‘Foxes’. “Me hubiera gustado hablar con él, pero ya sabes, muchas cámaras, mucha seguridad… y tengo que pensar en la temporada que viene y no recibir una gran sanción. No te gustaría escribir lo que le hubiera dicho a Vardy”.



Samir Nasri se encuentra cedido al Sevilla por parte del cuadro de Pep Guardiola. Mientras tanto, y dando la vuelta a la página, el cuadro andaluz se mide el domingo ante el Atlético Madrid en el Vicente Calderón. Todo un partidazo.



Christian Cueva tiene seis goles este 2017 con Sao Paulo. (Difusión / AS TV)

LEE TAMBIÉN: