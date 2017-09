Inició el torneo más esperado de Europa, la Champions League. Los equipos más grandes del 'Viejo Continente' buscarán con ansias levantar la 'Orejona', utilizando a sus más grandes estrellas. Real Madrid, por ejemplo, confía en el nivel de Cristiano Ronaldo para conseguir una nueva presea; sin embargo, existen figuras mundiales que nunca pudieron coronarse como los más grandes del continente.

Goal.com dio a conocer el once ideal de los jugadores que brillaron en el fútbol mundial pero no lograron campeonar la Champions League. Entre los nombres que más resaltan, se encuentran: Diego Armando Maradona, ídolo argentino; Gianlugi Buffon, catalogado como uno de los mejores arqueros de la historia; etc.

Incluso Ronaldo Nazario se encuentra en el equipo. Lo más cerca que estuvo fue en la temporada 2002/03 cuando el Real Madrid cayó ante la Juventus. "Vivo el fútbol con mucha pasión por lo que no estoy tranquilo por no haber ganado la Champions League, es sin duda el trofeo que todo el mundo quiere ganar", explicó el 'Fenómeno'.