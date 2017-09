La baja de último minuto de Van Der Heijden obligó al entrenador del Feyenoord a meter a Renato Tapia en el once para el partido ante el Napoli. Así, el jugador peruano tuvo sus primeros minutos en la Champions League, aunque el resultado final fue lamentable.

El vigente campeón de Holanda perdió 3-1 en la casa del exequipo de Diego Maradona, siendo el tercer gol la gran responsabilidad del exfutbolista del Twente. Quiso salir de la presión con una 'ruleta', pero terminó cometiendo un error irreparable.



Como se ve en las imágenes, Renato Tapia quiso lucirse ante Insigne y Callejón, pasar por el medio. Con lo que no contaba el peruano es que ellos serían más rápidos para la recuperación. Recuperó Lorenzo, metió para el ex del Real Madrid y este definió con un remate cruzado.

Lo peor para Tapia llegaría minutos después ya que cansado de sus errores en defensa, van Bronckhorst decidió sacarlo del partido. Así, el peruano desperdició la gran oportunidad de mostrarse y empezar a pelear por un puesto definitivo en Feyenoord.