Timo Werner es una de las joyitas de la actual Champions League. El delantero del RB Leipzig, que destacó en la pasada Copa Confederaciones 2017 con la Selección de Alemania, fue titular el pasado martes en el cotejo que su equipo enfrentó al Besiktas como visitante por la fecha 2 del grupo G.

Su equipo perdió por 2-0 en el Vodafone Stadyumu, pero lo que más llamó la atención fue el motivo por el que el atacante pidió su cambio tan solo en el primer tiempo. Este se debió a la bulla del estadio. Así como lo lees.

A los 32', Timo Werner se acercó a su entrenador y le comentó que la bulla del recinto no lo dejaba jugar bien. El técnico no lo podía creer. No obstante, el técnico accedió a la petición de su jugador.

En imágenes que se compartieron a través de Twitter se pudo ver cómo el delantero se tapaba las orejas por momentos para reducir el ensordecedor bullicioso de los hinchas del club turco. La pasó mal en el mejor torneo de clubes del mundo.