A pesar de que algunos hinchas no esperaban con tantas ansias los duelos del martes por los octavos de final, los partidos de la Champions League casi siempre suelen sorprender a los fanáticos del fútbol.

Los duelos entre el Manchester City vs. Mónaco y Bayer Leverkusen vs. Atlético de Madrid no solo estuvieron cargados de emoción. También estuvieron llenos de goles en ambos campos (Inglaterra y Alemania).

► Sergio Agüero y un golazo de volea que dejó atónito a todos sus fanáticos [VIDEO]



En el Etihad Stadium, Pep Guardiola fue uno de los principales protagonistas que expresó preocupación cuando iba perdiendo en Champions. No obstante, la historia cambió gracias a Sergio Agüero y compañía. La otra cara de la moneda con Radamel Falcao.

Los hinchas del Bayer Leverkusen imaginaron al Chicharito Hernández como el héroe al final de la noche. Sin embargo, el mexicano no pudo hacer nada para evitar la caída de los teutones en casa. En dos semanas tendrá su revancha en Champions League.

Radamel Falcao celebrar el doblete al Manchester City (Getty Images / ESPN).



LEE TAMBIÉN...