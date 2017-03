Colo Colo recibirá, este sábado, a Huachipato por la séptima fecha del Torneo Clausura de Chile. El partido, a disputarse en el Estadio Monumental, irá desde las 16:30 horas (hora peruana) y podrás seguir las incidencias vía Depor.



► Champions League: así quedaron las llaves de cuartos de final tras sorteo en Nyon

El equipo colocolino tiene la meta de mantenerse como único líder del torneo chileno de Clausura, cuyo título se ha propuesto ganar para compensar su temprana eliminación en la Copa Libertadores ante el Botafogo brasileño, en la fase previa del torneo.



Colo Colo vs. Huachipato: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 4:30 p.m. MÉXICO 3:30 p.m. ECUADOR 4:30 p.m. COLOMBIA 4:30 p.m. VENEZUELA 5:00 p.m. BOLIVIA 5:30 p.m. PARAGUAY 6:30 p.m. URUGUAY 6:30 p.m. ARGENTINA 6:30 p.m. CHILE 6:30 p.m. BRASIL 7:30 p.m.

El argentino Pablo Guede, técnico de los albos, no contará con el volante Esteban Pavez, que se recupera de un desgarro y tiene en duda al lateral Luis Pedro Figueroa, en cuyos lugares asoman Gabriel Suazo y Pablo Bolados.



'Canchita' Gonzáles, por su parte, buscará volver a tener minutos con el equipo chileno, luego de no contar con ellos desde el 26 de febrero, cuando Colo Colo igualó 2-2 ante Deportes Temuco en condición de visitante.



Los dirigidos de Guede vienen de ganar a domicilio, por 0-2, al Santiago Wanderers y se han visto sólidos en su defensa del liderato, mientras el Huachipato cayó en su cancha ante el O'Higgins, también por 0-2, en el marco de una campaña irregular a lo largo del torneo.



Fuente: EFE y Depor



► Para no creerlo: bañan en pintura al periodista Pedro García durante transmisión en vivo

LEE TAMBIÉN...