No fue el mejor partido de Cristiano Ronaldo, tampoco bastó que lo sea para el Real Madrid. Cuando no está el luso, pueden aparecer figuras como Sergio Ramos y Álvaro Morata, quien a base de goles, pide más minutos en cancha para Zidane. Dicen que se irá a final de temporada, pero todo demuestra – en el campo – que pelea por un lugar en el once. Sin embargo, el punto de las críticas de los ‘tifosi’ fue ‘CR7’ como puede verse en las imágenes.



► La respuesta de Cristiano Ronaldo cuando no marcó y Morata sí lo hizo ante Napoli



Mientras practicaba tiros a la portería, los fanáticos del sur de Italia insultaban y ‘pifiaban’ al delantero luso, quien no tuvo una gran serie contra el Napoli. Acostumbrado siempre a hacer goles, Cristiano Ronaldo no anotó ni el Bernabéu ni el San Paolo. Algo curioso para un delantero que estaba acostumbrado a romper todas las estadísticas en la Champions League.



Del mismo, Ronaldo no entra en juegos con los hinchas y solo atina a reírse. No es para menos. El atacante del Real Madrid vive situaciones parecidos en cada partido de Liga Santander, Champions League o de Copa del Rey. Los ojos siempre estarán atentos a lo que hace en el campo como fuera de él, y Ronaldo sabe que no podrá hacer nada para evitarlo.



Cristiano Ronaldo apenas ha marcado 21 goles en la presente temporada europea, solo dos han sido en la Champions League. ¿Despegará en los cuartos de final?



