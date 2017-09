Cristiano Ronaldo y su enojo el día después de que filtraba su defensa ante La Hacienda

Todo tiene una razón der ser. Hay caras largas luego de que se hacen públicos videos que creen que se mantendrán en reserva. Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid, no ha podido esconder su enfado durante el entrenamiento que el equipo madridista ha realizado este martes en previa del encuentro ante el APOEL, correspondiente a la Champions League 2017 / 2018. Cristiano Ronaldo ha mostrado su cara más oscura durante la sesión de trabajo.



Parece ser que a Cristiano Ronaldo no le ha gustado nada que hayan sido difundidas las imágenes de su declaración ante la magistrada del Juzgado de Instrucción de Pozuelo de Alarcón por su presunto delito fiscal. El delantero luso se ha mostrado muy serio, quejándose en todo momento de las acciones, chutando el balón sin sentido...



Es decir, ha mostrado su malestar ante la prensa que, en esta ocasión, pudieron ser testigos directos del entrenamiento. Cristiano Ronaldo ha aprovechado la presencia de las cámaras para hacer llegar a la gente su malestar.



Cristiano Ronaldo entiende que hay una campaña contra él, una persecución y por eso ha querido mostrar de una forma muy clara su malestar por la filtración de estas imagenes en las que su declaración ante la juez no le deja en un buen lugar.



