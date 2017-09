Cuando menos lo esperas aparece el 'Comandante' para marcar la diferencia. Este martes, Cristiano Ronaldo fue nuevamente titular en Real Madrid frente al Borussia Dortmund por la fecha 2 de la Champions League. 'CR7' anotó uno de los goles de la 'Casa Blanca'.



En el segundo jugado en el Signal Iduna Park, Toni Kroos cogió la pelota y le dio una magistral asistencia a Gareth Bale por el sector izquierdo. El galés, así, mandó un centro para encontrar a la estrella merengue (50').

Con un remate de derecha, Cristiano Ronaldo venció la valla del portero Burki. El tanto significó el segundo del Real Madrid como visitante ya que Bale había abierto el marcador a los 18'.

La alegría del gol del actual Balón de Oro y FIFA The Best no le duró mucho al equipo de Zinedine Zidane. Pierre-Emerick Aubameyang iba a reducir la ventaja cuatro minutos después.