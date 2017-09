Cristiano Ronaldo está de vuelta con el Real Madrid: el mega golazo que prepara para la Champions League

Puede que no esté en La Liga, pero sí estará en la Champions League. Cristiano Ronaldo ya está listo para saltar al césped del Santiago Bernabéu. Luego de jugar la final de la Supercopa de España, el delantero portugués no ha jugado un solo partido con la camiseta blanca, por la que sus fanáticos esperan con ansías que ‘CR7’ rompa las redes de cara al debut de los madridistas en el torneo más importante del ‘Viejo Continente’.



Ya en la previa, Cristiano Ronaldo se lució con un golazo propio de él. Al luso llegó la pelota, hizo un regate que dejó en ridículo a Marcos Llorente, luego otro para salirse de Lucas Vázquez y definir con facilidad frente a la portería de Kiko Casilla. Golazo para verlo una y otra vez, así como esperan que sea vea un actuación redonda de Ronaldo en el duelo del miércoles.



El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, consideró "un alivio" poder contar con Cristiano Ronaldo el miércoles en el partido de Liga de Campeones contra el Apoel, llamando a hacer un buen partido para "empezar bien" la defensa el título.



"Es un alivio, estamos contentos (de tenerlo). Va a jugar mañana", adelantó el técnico blanco, cuyo equipo lleva tres partidos de Liga sin poder contar con el luso por sanción, de los que ha empatado dos.



Cristiano "está muy bien, muy concentrado en lo que tiene que hacer. Está muy contento de volver a jugar, es lo que le mola, lo que quiere hacer más que todo lo que se pueda hablar fuera", explicó Zidane en la rueda de prensa previa al partido del miércoles.



"Mentalmente está muy bien, físicamente está muy fino", añadió el técnico blanco, que no quiso hablar de 'Cristiano-dependencia', pero no ocultó su importancia.



"No aporta solo los goles. Es un jugador importante de la plantilla, es un líder. Quiere siempre ganar y transmite esto a los demás", consideró Zidane.



"Cada vez que está con nosotros, yo como entrenador y los demás como jugadores estamos contentos", añadió el técnico, que admite la presión como favoritos que tiene el equipo blanco.



Marco Asensio llegó al Real Madrid procedente del Espanyol. (YouTube)