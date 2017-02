Una lección de fútbol. Eso fue lo que propició el PSG al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes el pasado 14 de febrero. Y es que Unai Emery dio en el clavo y pudo sacar a relucir todos los defectos del equipo dirigido por Luis Enrique. A la distancia, Xavi Hernández expresó su malestar.



"Me sorprendió mucho. Debo destacar el mérito del PSG, que lograron un partido increíble. Ha sido uno de sus mejores partidos de la historia, sin duda" destacó, luego de añadir que "estoy un poco triste, obviamente. No me esperaba este resultado".

A pesar del mal resultado, el excerebro del club catalán no quiso agigantar lo sucedido. "No es grave, es el fútbol, es el deporte y, a veces, el oponente es mejor que tú" dejando claro que, sin duda, el balompié es, tal vez, lo más importante dentro de lo menos importante.

Ahora Xavi juega al fútbol en Qatar, donde también apoya el proyecto del fútbol español en dicho país. Tras levantar todos los títulos posibles con el equipo de la ciudad condal, decidió emprender una nueva aventura para enseñar con su calidad en otra parte del mundo.



