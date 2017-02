Solo minutos después de la derrota del Barcelona por 4-0 a manos del PSG, Luis Enrique dio una entrevista rápida al periodista Jordi Grau de TV3. Semejante hecho casi termina en una lamentable pelea de la que el astuariano iba a ser protagonista.



► Ya puedes ver el golazo de Luis Advíncula con el Tigres de México

Y es que según relata la reportera Susana Guasch de 'Atresmedia', una vez que la entrevista terminó y las cámaras se apagaron, el entrenador azulgrana fue tras Grau buscando darle un par de golpes por cómo fue la entrevista.

Luis Enrique Barcelona perdió 4-0 ante el PSG.

"La imagen potente se ha producido después cuando ha terminado la entrevista que habéis visto. Han tenido que agarrar a Luis Enrique entre tres porque iba directo otra vez a por Jordi Grau", contó Guasch sobre Luis Enrique.

Quedó claro que al técnico del FC Barcelona no le gustó el tono que Jordi Grau uso para entrevistarlo. Y se lo habría hecho saber. "No me toquéis, no me toquéis" y ha repetido "A ver si usas otra vez este tonito cuando ganemos".

► Amague, taco y a correr: el lujo de Carrillo que dejó en ridículo a Durm del Dortmund.

LEE TAMBIÉN...