Barcelona vs. PSG se enfrentan este martes por el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. El partido se jugará en el Parque de los Príncipes desde las 2:45 p.m. (hora peruana) con transmisión de ESPN 2.

Los azulgranas ya eliminaron al PSG en los cuartos de final del máximo torneo continental de clubes en la temporada 2014/2015 (3-1, 2-0) y en la 2012/2013 (2-2, 1-1), en este último caso gracias al valor doble de los goles en campo contrario.

Barcelona vs. PSG : horarios del partido País Hora México 1:45 p.m. Perú 2:45 p.m. Colombia 2:45 p.m. Ecuador 2:45 p.m. Venezuela 3:45 p.m. Bolivia 3:45 p.m. Uruguay 4:45 p.m. Paraguay 4:45 p.m. Chile 4:45 p.m. Argentina 4:45 p.m. Brasil 5:45 p.m. España 8:45 p.m.

Barcelona acude a París con intención de sacar un buen resultado, de cara a la vuelta en el Camp Nou con el objetivo de lograr clasificarse por décima vez consecutiva a los cuartos de final de la 'Champions', convirtiéndose en el el primer equipo que lograría esta gesta.



Y su dinámica para ello no puede ser mejor: desde principios de enero lleva once partidos consecutivos sin conocer la derrota, contando todas las competiciones y con una "MSN" a todo trapo.



El técnico de Barcelona, Luis Enrique Martínez, no podrá contar para este encuentro con los lesionados Javier Mascherano, Aleix Vidal y Arda Turan, pero recupera a Gerard Piqué, siempre una garantía en defensa y a Rafinha, que de jugar lo haría con una máscara tras su fractura de nariz.



En el centro del campo, "Lucho" sin duda contará con Andrés Iniesta y Sergio Busquets para organizar el juego azulgrana.



En el lado contrario, su homólogo Unai Emery no puede contar en la medular con el polaco Grzegorz Krychowiak y tiene la duda del argentino Javier Pastore.



"No nos sentimos inferiores"



"Esperaremos al entrenamiento de este mediodía, pero Pastore se entrenó el sábado y el domingo y hoy estará todo el tiempo con el grupo", señaló este lunes Unai Emery en rueda de prensa.



El técnico español confiará en sus atacantes, liderados por Cavani, para intentar conseguir una victoria que le suele ser esquiva contra el Barza.



FC Barcelona vs. PSG: probables alineaciones

PSG: Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Lucas o Di María, Cavani, Draxler. DT: Unai Emery (ESP)



Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitic, Iniesta - Messi, Suárez, Neymar. Entrenador: Luis Enrique Martínez. DT: Luis Enrique.

