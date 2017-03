Insólito: llegó a Barcelona, pagó su entrada y se fue… ¡en el minuto 83! ¡De locos!

Se llama Cris Rolandus, es holandés y debe ser el hincha más triste del Barcelona con la clasificación histórica ante el PSG. Cuando corría el minuto 83 del partido y veía que era imposible una remontada, Rolandus decidió marcharse del Camp Nou para no coger el habitual tráfico que hay en los metros y en las calles a la salida del estadio.



► Ter Stegen: 40 segundos que jugó como volante, influyó en la clasificación y una jocosa caída



Mientras se retiraba, el holandés escuchaba cómo el Camp Nou gritaba el 4-1 que había marcado Lionel Messi por la vía de penal. Faltaban dos goles y aun así no creía que los azulgranas de Luis Enrique podían hacer historia en la Champions League. Sin embargo, el partido sí fue así, Barcelona está en cuartos de final y estas fueron sus declaraciones.



En declaraciones al diario AD.nl, el hincha del Barcelona confesó su tristeza. “Cuando ya estaba casi afuera del estadio, vi que se ponía 4-1. ‘Bien, me dije porque pensé que ya casi había terminado”. Sin embargo, ya afuera del estadio se enteró del quinto gol y tuvo que confesarlos a sus familiares que ya había dejado su asiento, pese a la emoción de sus familiares.



“Estaba completamente fuera de mí. Me quedé el resto de la noche mirando la nada misma. Tarde horas para volver al departamento, lo que habitualmente me toma minutos. Un espectáculo así nunca se va a repetir. Compré por 105 euros el ticket hace más de un estaba muy desilusionado después del 4-0. El dolor se hace más insoportable porque encima Sergi Roberto corrió exactamente a dónde estaba yo, en la fila 8”, concluyó el hincha.



El agónico gol de Sergi Roberto y la histórica remontada del Barcelona desde la tribuna [VIDEO]

