Manchester United ya tiene sus primeros puntos en la Champions League 2017-18. El equipo de José Mourinho goleó 3-0 en Old Trafford al Basilea de Suiza por la primera fecha del torneo. Aunque el técnico, pese a la victoria, no quedó del todo conforme con lo hecho por sus dirigidos.

El DT luso, en rueda de prensa, criticó a sus jugadores luego que estos marcasen el segundo tanto ante los suizos. Tiene claro que hay formas para ganar un partido.

"Hasta el 2-0 estuvimos estables. Después de eso, todo cambio porque dejaron a jugar con seriedad. No se tomaron las decisiones correctas y eso nos pudo haber traído problemas. Tuvimos fútbol de fantasía, de Play Station. No me gusta eso", dijo Mourinho a BT Sport.

De otro lado, el técnico se mostró pesimista por la lesión de Paul Pobga, quien tuvo que ser cambiado. "Por experiencia, sé que es algo muscular que lo dejaría semanas fuera de las canchas. Parece algo en los isquiotibiales, pero hay que esperar el parte médico. Si no puede jugar, hay otros que lo pueden reemplazar bien", añadió.