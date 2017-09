Peleados o al menos distancias. Así lo revelan los medios de Europa pese a que el PSG lo desmiente de forma categoría. Thiago Silva celebró la fiesta de cumpleaños y Cavani no fue. Cavani hace el gol y Neymar es el último en acercarse a la celebración. Parece que sí hay discusión entre ambos, pero cuando ambos están en el campo de juego, siempre tratarán de dar el mejor espectáculo posible, como lo es este miércoles frente al Bayern Munich en un partido válido por la fecha 2 de la Champions League. Hubo arte en el Parque de los Príncipes.



Sin embargo, después de los goles de Dani Alves y Cavani, el propio uruguayo desaprovechó una oportunidad que le dejó el brasileño. Neymar recibió un pase, contestó con el taco y dejó solo a Cavani, quien le pegó de mala forma y no pudo concretar la goleada para los parisinos.



En los primeros minutos, Neymar dejó solo a Dani Alves, quien fusiló al arquero del Bayern Munich. Posteriormente, Mbappé asistió a Cavani para que marque un golazo.



El partido es un monologo en donde los bávaros no han tenido oportunidad de frenar a los franceses, que se postulan como serios candidatos a ganar la Champions League.





Gol de Cavani a Bayern Munich con PSG a Champions League. (Ngolos)