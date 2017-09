El pasado martes, Neymar fue una de las figuras del PSG que golearon 5-0 al Celtic como visitante por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. El delantero brasilero destacó y marcó un gol en el debut de su club en el torneo europeo de esta temporada.

No obstante, el ex Barcelona está siendo criticado duramente por la prensa británica luego de un cuestionable gesto que le hizo a uno de sus rivales, Anthony Ralston, en pleno partido.

Este fue a pelear la pelota con Neymar y el brasilero cayó, simulando una falta. El árbitro lo amonestó y Ralston le reclamó su 'piscinazo'. Al verse increpado, el delantero del PSG le mostró tres dedos, en señal de 3-0 parcial en el segundo tiempo.

Sin embargo, la cosa no quedó allí entre ambos. El jugador del Celtic buscó estrecharle la mano luego del partido y 'Ney' no hizo lo mismo. Marco Verratti y Thiago Silva tuvieron que intervenir para que el hecho no llegue a mayores.

De otro lado, tras ganar por la Champions, el PSG ya prepara su próximo encuentro. Será este domingo frente al Olympique Lyon por la sexta jornada de la Ligue 1.