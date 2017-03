Era Cristiano Ronaldo, pero no parecía él. Es raro ver al delantero del Real Madrid fallar ese tipo de goles y, sobre todo, de semejante importancia, como lo es una vuelta válida por los octavos de final de la Champions League. Ronaldo se encontraba de cara al golero Reina, lo burló con una simpleza, pero a la hora de marcar, el luso le pegó al palo derecho.



► Crack en todas las canchas: Cristiano Ronaldo tuvo tremendo gesto con niña discapacitada



Minuto 26 del partido. El delantero del Real Madrid tuvo la única chance de los merengues en el primer tiempo y la falló para mal del equipo de Zidane. No es para menos. El vigente campeón de la Champions ha sufrido en todo el primer tiempo del partido. Mertens abrió la cuenta en el duelo y, después, hubo otro tipo de ocasiones bastante claras.



Cristiano Ronaldo ha sido duramente marcado en los primeros minutos y en aquella ocasión pudo convertir para el cuadro de Chamartín. Cuando todos los fanáticos se paraban de sus asientos, como otros en sus televisores, el derechazo del portugués finalmente chocó en el palo para mal de todos los hinchas del Real Madrid.



Cristiano Ronaldo no pudo marcar en el Sao Paolo. Tampoco lo hizo en el duelo de ida contra el mismo equipo en este duelo de octavos de final de Champions League.



