Porto vs. Besiktas: se enfrentan este miércoles en el Estádio Do Dragao por la fecha 1 del grupo G de la Champions League. El cuadro luso quiere empezar con buen pie su aventura europea de la temporada cuando enfrente al campeón turco. Vincent Aboubakar, goleador de los portugueses, chocará ante su ex equipo.

El desafío empezó. A 13 años de su histórico campeonato europeo, Porto saldrá este miércoles a hacer respetar el Do Dragao ante el complicado y duro Besiktas, último ganador de la Superliga de Turquía.

PAÍS HORA CANAL Perú 01:45 p.m. ESPN 3 Colombia 01:45 p.m. ESPN 3 Ecuador 01:45 p.m. ESPN 3 México 01:45 p.m. ESPN 2 Brasil 01:45 p.m. ESPN 3 Bolivia 01:45 p.m. ESPN 3 Chile 01:45 p.m. ESPN 3 Argentina 01:45 p.m. ESPN 3 Uruguay 01:45 p.m. ESPN 3

Sérgio Conceição podrá disponer de los cuatro mexicanos que integran su plantilla. Héctor Herrera, Miguel Layún, Jesús Corona y Diego Reyes—este último sin minutos aun—están dentro de los convocados para este trascendental encuentro, en donde solo una victoria mantendrá tranquilos a los lusos.

Con un promedio de un gol por partido, Vincent Aboubakar es el goleador del Porto. Sus cinco tantos en la temporada hacen valer los esfuerzos del club portugués por arrebatárselo al Besiktas, rival con quien curiosamente hará su debut en Champions League de este año.

Por su parte, Besiktas se ha armado muy bien. El defensor Pepe y Gary Medel son los agresivos pero calidosos zagueros del cuadro turco. Junto a Quaresma, Talisca, Arslan y Negredo forman un cuadro de temer.

Porto vs. Besikas: alineaciones probables

Porto: Casillas; Layún, Felipe, Iván Marcano, Telles; Danili Pereira, Óliver Torres, Corona, Brahimi; Marega, Aboubakar.



Besiktas: Fabri; Uysal, Pepe, Tosic, Erkin; Arslan, Ozyakup, Lens, Babel, Talisca; Negredo.