El Mónaco vivió momentos terribles cuando se enteró que Radamel Falcao no podría disputar el encuentro de Champions League debido a que no se recuperó a tiempo de la lesión que lo marginó de algunos partidos de la Ligue 1 y Copa de Francia. El colombiano no pudo ocultar su molestia e impotencia, pero sabe que arriesgar en este partido hubiese sido muy peligroso para lo que resta de la temporada.

Radamel Falcao, antes del inicio del partido, se paseó por el terreno de juego con el terno, el mismo que llevó todo el partido. Su rostro mostraba mucha molestia.

Sin embargo, esa cara cambió cuando vio que varios niños se acercaron a él con las manos arribas, como quien ve a su ídolo. Y es que eso significa Falcao para ellos.

El delantero saludó a uno por uno antes de sentarse en las gradas para presenciar el partido. Finalmente, la molestia desapareció totalmente al ver que su equipo derrotó al Manchester City clasificó a los cuartos de final de la Champions League.

