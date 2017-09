Tras la salida de Dembélé al Barcelona, en el Borussia Dortmund tomó mayor relevancia la figura de un menudo joven de 19 años-173 centímetros y 63 kilos- que este martes enfrentará al Real Madrid por Champions League, y que de niño tenía como ídolo a Luis Figo. Se trata del norteamericano de ascendencia croata, Christian Pulisic.

En entrevista para el portal Goal, Mark, su padre, reveló: "Llamaba a mi hijo Figo porque veíamos mucho al Real Madrid durante esos años. Le gustaba la forma de jugar de Figo, así que le compré una camiseta con su nombre".

Con el Borussia Dortmund lleva dos goles y una asistencia en esta temporada en la Bundesliga. Además, también con el Dortmund, ha sumado más pases decisivos (14) que goles (10). Y con la Selección de Estados Unidos, se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido clasificatorio para el Mundial, con 17 años.



Los elogios para el jugador que se inició en el fútbol-sala llegan de todos lados, pero él prefiere no prestarles mucha atención. Ni siquiera a lo que dijo de él Thomas Rongen, seleccionador sub-20 de EEUU: "Va a ser el mejor futbolista estadounidense que haya existido nunca".

Christian Pulisic, con el dorsal '10' de la Selección de Estados Unidos. (Getty Images)

Pulisic la tiene clara: "He oído hablar de todas estas cosas sobre mí pero no me importan demasiado, solo intento sacarlo de mi cabeza. No necesito toda esta atención externa. Trato de hacer lo mejor para mí y para la gente que me rodea. Tengo muchas cosas por mejorar", dijo el jugador en una reciente entrevista para el diario inglés 'The Guardian'.



"No quiero ser el niño prodigio del fútbol americano. No quiero vivir el sueño de toda una nación, quiero vivir mi propio sueño", agregó. Sueño que podría seguir su camino a convertirse en realidad este martes, cuando los ojos del mundo estén en el Signal Iduna Park.