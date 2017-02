Napoli le hizo un buen primer tiempo al Real Madrid el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu. Lorenzo Insigne daba la sorpresa con un gran remate, pero luego empató Karim Benzema antes que acaben los primeros 45'. Hasta ahí todo parejo hasta que vino la debacle del equipo napolitano.

Si bien es cierto que el 3-1 final es remontable en San Paolo, el presidente del cuadro italiano, Aurelio De Laurentiis, no se tapó la boca y habló fuerte por la actuación de sus dirigidos en el Bernabéu por octavos (ida) de la Champions League.

"No he entendido algunas planteamientos del técnico (Sarri). Cada año invierto en jugadores y al final veo que algunos no juegan nunca. Algunas tácticas deben cambiar de vez en cuando", dijo al salir derrotado ante Real Madrid.

De Laurentiis no tuvo reparos en hablar del nivel del Napoli. (Getty) De Laurentiis no tuvo reparos en hablar del nivel del Napoli. (Getty)

Asimismo, el mandamás del elenco italiano sostuvo que a su equipo le faltó garra. "Eso les faltó. Solo se lo vi a Insigne. Los demás se quedaron acongojados ante un supuesto monstruo como los de Zidane", apuntó con dureza.

No todo está perdido para Napoli. Si vence 2-0 en la vuelta estará en cuartos de final. Deben replantear su esquema para que no les marque en San Paolo.

