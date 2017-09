Parecía claro. El partido serviría para usar algunos suplentes y darles descanso a los titulares. Por eso no sorprendió que Mateo Kovacic alinee en el once de Zidane en lugar de Toni Kroos. No obstante, tras la lesión del volante croata sí asombró que el técnico francés no le diera minutos a Dani Ceballos, recambio natural, que no había jugado un solo minuto en la presente temporada con el Real Madrid. Los medios españoles – en medio del partido – indicaron la molestia del exBetis que parecía no contar con oportunidades en el Bernabéu.



No obstante, con el partido asegurado tras los goles de Cristiano Rinaldo, Zidane optó por hacerlo entrar en lugar de Isco. Ceballos, incómodo en el primer tiempo, entró al campo y jugó con naturalidad contra el APOEL. Eso sí, mostró su preocupación en los primeros minutos y luego, ya en post partido, expresó su felicidad tras haber debutado. Eso sí, ‘Zizou’ parece querer darle más roce al futbolista para que acomode al esquema del equipo.



Dani Ceballos estaba que se salía. No era para menos ya que fue una de las sorpresas de la noche europea. “Ha sido un día bonito, he cumplido un sueño a mis 21 años y ahora hay que seguir”, comentó el centrocampista andaluz quien agradeció la confianza de Zidane pues “el míster tiene mucha confianza en mí y he intentado devolvérsela”.



El triunfo ante los israelís fue “contundente. El equipo sabe que hay un camino largo por delante. Lo fundamental era dejar la portería a cero y más tras dos partidos encajando”, finalizó una de las promesas del Real Madrid para la temporada.



