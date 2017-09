Real Madrid vs. Borussia Dortmund: se ven las caras este martes en el Signal Iduna Park por la fecha 2 del grupo H de la Champions League. Ese estadio es uno de los pocos donde los españoles no tienen una serie positiva. No han conseguido una victoria en los seis partidos que han disputado en toda su historia. Cristiano Ronaldo espera repetir la gran actuación de la primera fecha y así sumar seis puntos.

Un duelo que se reedita cada temporada, con enfrentamientos ante equipos alemanes que siempre marcaron el camino del Real Madrid hacia el título de campeón de Europa; y un reto, vencer al fin en Dortmund, que encara el equipo de Zinedine Zidane con bajas y pendiente de Toni Kroos.

Perú 1:45 p.m. Fox Sports 1 España 8:45 p.m. Fox Sports 1 Argentina 3:45 p.m. Fox Sports 1 Chile 3:45 p.m. Fox Sports 1 México 1:45 p.m. Fox Sports Ecuador 01:45 p.m. Fox Sports 1 Bolivia 02:45 p.m. Fox Sports 1 Colombia 1:45 p.m. Fox Sports 1 Nueva York 2:45 p.m. ESPN Deportes, Fox Sports 1 California 11:45 p.m. ESPN Deportes, Fox Sports 1

El centrocampista germano pasará una prueba en el último entrenamiento que marcará si es de la partida o descartado. En función del resultado jugará Marco Asensio en un Real Madrid que llega con cinco bajas seguras: Marcelo, Theo Hernández, Jesús Vallejo, Mateo Kovacic y Karim Benzema.

Siempre de trasfondo la 'maldición alemana' que se ha suavizado con Zinedine Zidane y lo ocurrido en la última edición de Champions League, cuando también en la fase de grupos, llegó este enfrentamiento. Se saldó con dos empates que dejaron al Real Madrid segundo de grupo y expuesto a un cruce de mayor peligro.

La falta de pegada y la inestabilidad defensiva de los últimos partidos, llegan como puntos a corregir por Zidane en un gran duelo. Cubrirá la ausencia de sus dos laterales izquierdos con el comodín Nacho y no se espera ninguna rotación en el once.

El Borussia Dortmund, por su parte, llega al duelo contra el Real Madrid tras haberse consolidado como líder de la Bundesliga con una clara goleada por 6-1 ante el Borussia Mönchengladbach, con la que confirmó el mejor comienzo liguero de su historia.

Su balance, 19 goles a favor y sólo uno en contra, muestra lo bien que le están saliendo las cosas en el torneo doméstico. Los nuevos fichajes, como el ucraniano Andriy Yarmolenko o Maximilian Philipp, han tenido un buen rendimiento y ya casi nadie parece acordarse de la marcha de Ousmane Dembelé.No obstante, en la Champions League el Dortmund tuvo un mal comienzo, con una derrota por 3-1 ante el Tottenham, con quien, sobre el papel, deberá disputarse el segundo puesto del grupo.

El técnico, como hace Zidane en el Real Madrid, ha venido rotando bastante, sin pérdida notable de calidad y ha logrado además compensar una serie de bajas importantes. Aún no podrá contar con Marco Reus, que viene de una rotura de ligamentos cruzados y ni siquiera está inscrito para la fase grupos, ni tampoco con Marcel Schmelzer, Raphael Guerreiro y André Schürrle. En cambio, han vuelto al equipo Marc Bartra, Julian Weigl y Mario Götze.

Real Madrid vs. Borussia Dortmund: alineaciones probables

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Sokratis, Bartra, Toljan; Dahoud, Sahin; Götze; Yarmolenko, Aubameyang, Philipp.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Modric, Kroos o Asensio, Isco; Bale, Cristiano Ronaldo.