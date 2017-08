Reshmin Chowdhury: la presentadora que trabajó en Real Madrid y sorprendió en la Champions League

En la gala de la Champions League, realizada esta tarde en Mónaco, sorprendió la presencia de la periodista británica Reshmin Chowdhury, quien trabajado en el Real Madrid como en medios de la BBC y la cadena BT Sports. Conociendo el inglés, francés, castellano y bengalí, la presentadora inglesa fue elegida por los miembros de la UEFA para que acompañe a los futbolistas en el sorteo de las bolillas y fue así que muchos se preguntaron por ella.



Reshmin Chowdhury fue incluida en el en 2015 por The Independent en la lista de las ‘50 mujeres más influyentes del mundo del deporte’. No solo eso. Más recientemente ha entrevistado a Neymar el pasado 4 de agosto, cuando no pudo debutar con el PSG en partido oficial al no haber llegado el transfer internacional. Y también lo ha hecho con Cristiano Ronaldo cuando el portugués dejó el Manchester United para jugar en Bernabéu.