Las críticas no han dudado en caer sobre Unai Emery, entrenador del PSG. Su planteamiento en el Camp Nou, para defender el 4-0 conseguido en la ida, no es entendido por la mayoría de amantes del fútbol y se duda sobre la capacidad del entrenador español.



Precisamente, en el 2012, cuando entrenaba al Valencia, el técnico presentó un libro titulado 'Mentalidad ganador. El método Emery'. Tras el 6-1 en contra es hora de preguntarse, ¿realmente cuenta con esa mentalidad el estratega parisino?

Fácil sería decir que no, que es un miedoso, que le tuvo pánico al éxito y que citas como "la mentalidad ganadora es aquella del que piensa siempre en ganar" no van con su autor, quien es, nada más y nada menos, que él.

Sin embargo, esto no es del todo cierto. La capacidad de Emery no se puede discutir por una noche catastrófica, donde, quizá, equivocó su planteamiento, aunque, de no haber sido por el azar, que estuvo del lado del FC Barcelona, todos habrían olvidado los errores franceses.

Recordemos que el vasco ha conseguido la UEFA Europa League en las últimas tres temporadas con el Sevilla y había superado, hasta el miércoles 8 de marzo del 2017, las últimas 15 eliminatorias europeas a doble partido que había disputado.

Unai Emery sí cuenta con una mentalidad ganadora y lo demuestra su carrera; sin embargo, en el Camp Nou sucumbió ante la presión y no supo darle la vuelta a un contexto totalmente desfavorable ante un Barcelona impulsado por su grada y una plantilla que nunca dejó de creer.



