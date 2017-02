Un UNOXUNO de terror: así vimos a los jugadores del Barcelona en el Parque de los Príncipes

Noche nefasta para el conjunto azulgrana, que no imaginó que su viaje a París, por San Valentín, termine sin rastros de cariño. Porque el FC Barcelona retrocedió en el tiempo, a aquella época antes de Johan Cruyff; mientras que el PSG se ilusionó con empezar una era de oro al mando de Unai Emery.



El entrenador vasco, que ya había plantado muy buenos partidos frente al Barcelona con su Sevilla, presionó el medio de los de Luis Enrique, peleó todas las divididas, ganó mucho espacio a la espalda de los volantes y sentenció de la mano del trío Draxler-Cavani-Di María, que estuvo de maravilla.



¿Qué vimos por el otro lado? Aquí te lo cuento.



Marc André Ter Stegen: 5

A pesar de haber encajado cuatro goles, el portero alemán demostró grandes reflejos cuando pudo hacerlo. Su influencia en la goleada es muy baja, pues poco pudo hacer en las jugadas puntuales que significaron el grito sagrado de los locales.



Sergi Roberto: 3

El Barcelona empieza a tener problemas por la banda derecha de su defensa y es que Sergi Roberto, tan elogiado por momentos, da garantías al ataque rival, sea quien sea. En París poco pudo hacer ante las arremetidas de Draxler, quien tuvo muchas facilidades en tal zona.



Gerard Piqué: 4

A pesar de su calidad, poco pudo hacer Piqué para frenar las arremetidas, con muchos hombres, por parte del PSG. El medio del campo azulgrana fue un pasillo para los franceses y los centrales fueron los mayores perjudicados.



Samuel Umtiti: 4

Al igual que Piqué, sufrió mucho. No tuvo errores puntuales, pero tampoco grandes acciones que permitiesen ser el salvavidas para un equipo que estuvo perdido durante los noventa minutos de juego.



Jordi Alba: 4

Mostró mayor seguridad que el lateral del lado contrario, pero aun así no pudo contener los dos contra uno en los que se veía involucrado. Lidió frente a Meunier y Di María y no los pudo parar.



Sergio Busquets: 3

De los peores partidos que se recuerde en Sergio Busquets. El mediocentro estuvo muy mal posicionado en la pérdida de su equipo y nunca fue el ancla de equilibrio del Barcelona. Con la pelota, también por mérito del rival, no pudo generar ventajas para sus compañeros.



André Gomes: 3

El portugués, quien ya se hace un nombre en el once de lujo de Luis Enrique, fue intrascendente al igual que el mediocampo de su equipo. Además de ocupar bien las zonas libres, el ex Valencia no generó ningún tipo de ventaja.



Andrés Iniesta: 3

El cerebro intentó hacer jugar a su equipo, pero se vio siempre en inferioridad ante la muy buena presión que ejercían los de Emery. La intensidad francesa acabó con las ideas de Andrés Iniesta.



Neymar: 5

El mejor del Barcelona, sin lugar a dudas. El brasileño tuvo arremetidas individuales que complicaron a la defensa rival, pero sus decisiones estuvieron erradas en el último tercio de la cancha por el buen trabajo defensivo del conjunto parisino.



Luis Suárez: 3

Al uruguayo no le llegaron las pelotas y no participó del juego como le hubiese gustado. Muy bien controlado por los centrales rivales, el 'Pistolero' se vio en desventaja y no tuvo ninguna chance clara de gol.



Lionel Messi: 4

Ingresando por dentro, como siempre lo hace, el argentino quiso dar ventaja a sus compañeros, pero la marca férrea del PSG le impidió jugar con comodidad. Salvo algunas jugadas puntuales, Messi estuvo desaparecido en París.



Rafinha: 3

Reemplazó a André Gomes y cumplió la función que debe cumplir el interior derecho del Barcelona: ocupar la zona dejada por Messi. No hizo más que eso y su presencia fue intrascendente.



Ivan Rakitic: 3

Nada del croata, que jugó los últimos 20 minutos. Reemplazó a Iniesta y más allá de ejecutar bien ciertos pases y ayudar en la presión -la mejor que hizo su equipo durante los 90 minutos- no tuvo mayor trascendencia.



