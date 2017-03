Duelos de muchas emociones se vio en la llave entre el AS Mónaco y el Manchester City por los octavos de final de la Champions League. Si en el Etihad Stadium vibramos con ocho goles, en el Stade Louis II, no fue la expeción. No hubo la misma cantidad de anotaciones, sí existió un buen juego, por lo que la clasificación a la siguiente ronda estuvo en las manos de los dos equipos. Eso sí, al final el que se quedó con la sonrisa fue el local, como se aprecia en distintos videos de YouTube.

Sin el colombiano Radamel Falcao por una lesión, todo estaba muy cuesta arriba para el equipo dirigido por Leonardo Jardim. Tras el 5-3 para los 'Citizens', estaban obligados a ganar por una diferencia de dos o más goles.

Tiemoue Bakayoko se encargó de anotar el tercer gol, para el 3-1 final, a favor de AS Mónaco. Fue a los 77', de golpe de cabeza, tras un centro en un tiro libre del francés Thomas Lemar. Con ese tantol, los hinchas monegascos estallaron. En YouTube, el video tuvo miles de reproducciones.

El Mónaco derrotó, este miércoles, al City por 3-1 y se clasificó por el valor doble de los goles en campo contrario (3-5 en la ida) para los cuartos de final de la Champions. En una primera parte sublime, los locales voltearon la eliminatoria con los goles Kylian Mbappé (8’) y de Fabino (29’); el City reaccionó en el segundo tiempo y marcó por medio del alemán Leroy Sané, pero Bakayoko acabó dando el pase a los franceses.

