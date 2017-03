El Real Madrid vivió momentos de zozobra en el primer tiempo en el duelo en Nápoles. Todos los merengues andaban angustiados tras el gol de Mertens. Más aún cuando Cristiano Ronaldo fallaba un clarísimo gol cuando su remate chocaba al palo tras llevarse al portero Reina. Sin embargo, todo quedará en la anécdota, puesto que el Madrid superó la fase, aunque no con Cristiano Ronaldo, quien tuvo una curiosa reacción como puede verse en YouTube.



Minuto 90 del partido. Jugada de peligro para los merengues. La pelota llegaba para Ronaldo, quien disparó y el portero Reina dio bote en el medio del área. El portugués había perdido la ocasión de poner su cuota de gol, pero ahí estaba Álvaro Morata para decretar el tercero de los madridistas en el partido en el estadio San Paolo. ¿Qué hizo entonces ‘CR7’?



Absolutamente nada. Cristiano Ronaldo se lamentó de su error y no celebró que su compañero haya metido un nuevo gol en la serie entre el Real Madrid con Napoli, la cual terminó finamente 6-2 a su favor. Ambos encuentros terminaron 3-1, como puede verse en los resúmenes de videos subidos a YouTube.



Real Madrid se encuentra de nuevo en los cuartos de final de la Champions League. El equipo de Zidane lucha para validad el bicampeonato, algo nunca antes hecho en este torneo.



