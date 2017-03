Jorge Sampaoli se ha ganado un nombre en Europa. Gane o no un título con el Sevilla. No está al mando del Real Madrid o del Barcelona para que la exigencia sea todos los días. Lo hecho por el entrenador argentino es para el aplauso, los andaluces se lo reconocen, pero ‘Don Sampa’, como se le recuerda en Chile, siempre querrá más. Por eso se deben esas reacciones del albiceleste en el campo de juego en el Sevilla vs. Leicester City visto en YouTube.



El Leicester – ahora al mando con Shakespeare – parece el equipo de Claudio Ranieri. La presión y la defensa era la máxima y así como la temporada pasada, pelearon el partido de vida a muerta. Primero llegó el gol del jamaiquino Morgan, todo el estadio gritaba el gol de los ‘Foxes’, mientras que Sampaoli fue al banco para estudiar el partido en el segundo tiempo.



La pelota la tuvo el Sevilla en los últimos 45 minutos. El toque y la posesión le pertenecían a los andaluces, aunque no habían ocasiones de gol hasta que Escudero estrelló su remate al palo. El gol le daba la clasificación – hasta ese entonces –a los españoles y Sampaoli no podía creerlo. Como si fuera un creyente de la fortuna, lamentaba el disparo al palo.



Minutos más tarde las cosas siguieron peor para Sampaoli. Sevilla fallaba un penal y todo Andalucía se ponía triste tras los goles errados por el equipo en donde el director deportivo aún en Monchi. Se rumorea que iría al Real Madrid.

