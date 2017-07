Claudio Bravo fue el héroe de Chile y el verdugo de Portugal. Con tres atajadas en la tanda de penales en semifinales, el arquero guió a su selección a la final de la Copa Confederaciones y puede ser campeón. A sus 34 años, el actual guardameta de Manchester City se ha convertido en uno de los pilares de la estupenda campaña de la ‘Roja’, atajando los dos últimos partidos ante los lusos y australianos



A propósito de su buen momento, Depor conversó con el primer preparador de arqueros que tuvo Bravo. Su nombre es Julio Rodríguez, quien desde Estados Unidos confesó haberse comunicado con Claudio Bravo, vía WhatsApp, horas antes del decisivo partido. Tanto conoce al ex Barcelona que, hasta incluso, escribió un libro llamado Atajando Sueños, en el que cuenta pasajes pocos conocidos de su expupilo.

Conoce a Claudio Bravo hace 23 años, ¿qué opina de su buen momento?

Me pone muy contento. Yo lo conozco desde los 12 años, cuando él estaba en la escuela formativa de Colo Colo. De ahí pasó a los cadetes (categorías formativas). A los 17 años, subió al primer equipo del 'Cacique'.



¿Se imaginó que Claudio tendría esta carrera tan exitosa en el extranjero y con la selección chilena?

Considero que Bravo superó todas las expectativas. Para ser honesto, nunca pensé que podía llegar tan lejos un alumno mío. Yo soñaba con que algún día uno de mis arqueros llegara a jugar por el primer equipo de Colo Colo y por algún equipo importante del continente, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos como lo hizo. Primero en la Real Sociedad, luego al Barcelona y ahora en el Manchester City.



Me imagino que sus padres fueron un soporte fundamental en su etapa formativa…

Lo más relevante de todo esto es que Claudio no es de Santiago, sino de Buin, ciudad chilena ubicada en la Región Metropolitana perteneciente a la provincia de Maipo. Demoraba una hora en auto hasta el estadio donde entrenábamos. Su papá Marcial siempre lo transportaba de martes a viernes y también en los partidos durante cuatro años. En todo su proceso formativo su papá fue fundamental e inclusive almorzaba y se cambiaba su ropa de entrenamiento en el automóvil. Hubo un gran esfuerzo de parte de toda su familia.



Ustedes como docentes en el fútbol, ¿se preocupaban por el tema académico de los jugadores en formación?

Sí, claro. Colo Colo tenía un colegio donde los jugadores asistían después de entrenar o antes de entrenar dependiendo la edad. El club se preocupaba de las notas de los jugadores y les exigíamos a los alumnos en ese aspecto un mínimo de calificaciones para que sigan con nosotros.



¿Claudio Bravo admiraba a algún arquero en particular?

Yo siempre le hablaba mucho del juego de Edwin van der Sar. Porque me parece que fue el primer arquero en jugar bien con los pies. A veces se ponía como un líbero y lo admiraba mucho.



¿Cómo cree que Bravo vive este momento a pocas horas de disputar la final?

Ya tiene mucha experiencia. Hace tiempo que Chile no tiene un portero tan completo como Claudio Bravo, pese a que tuvo grandes porteros antes. Además, es un líder dentro de la selección chilena pues los demás jugadores lo miran con mucho respeto.



¿Qué cualidades ha mejorado Claudio Bravo ha mejorado con el tiempo?

Aprendió a no estar tan metido en su arco, sino que podía también empezar jugando un poco más adelantado. Mejoró su técnica con los pies y también a saber en qué momento anticiparse al delantero para atajar el balón.



Cuando subió al primer equipo, ¿cómo lo manejaban?

Él tuvo un debut complicado, pues enfrentó a un Independiente de Medellín por la Copa Libertadores cuando tenía 19 años. Colo Colo cayó 2-0, pero ese partido fue clave para que agarrara confianza y mira todo lo que ha conseguido hasta hoy.



¿Le ha comentado Bravo como se siente ser el arquero de confianza del Pep Guardiola?

Para él, Josep Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo, puesto que tiene una vista distinta del fútbol y es clave importante en su sistema de juego. El arquero participa mucho en el juego. Espero que esta actuación frente a Portugal le sirva para que limpie esa imagen de estos últimos partidos en el Manchester City.



¿Cuánta confianza le da a Claudio atajar tres penales decisivos de cara a lo que viene?

Aunque no creas, esto le dará mucha confianza. En el Manchester City no tuvo una buena temporada porque no ganó nada.



¿Considera a Chile favorito frente a Alemania?

Desde la llegada de Marcelo Bielsa a la selección chilena, el futbolista cambió su mentalidad. Ahora le jugamos de igual a igual a cualquier selección sin miedo. Estos muchachos han logrado lo que ninguna otra generación de jugadores ha conseguido. Son muy agresivos cuando presionan, es una generación de oro.



Alguna anécdota que nos pueda contar con Bravo…

A los 14 años, él comete un error en un torneo que disputaba con Colo Colo y lo perdimos por 1-0 frente a la Universidad de Chile en la Copa Nike. Él se confía en el tiro de esquina y la pelota le sobra. El presidente de cadetes, Renato Contador, me señala que lo expulsara a Bravo, argumentando que no cumplía el requisito de estatura. Yo me negué a ese pedido. Tres años más tarde volvió a cometer un error y el técnico Jorge Toro también me pidió lo mismo, pero me negué. Ahora mira todo lo que ha conseguido.



Usted escribió un libro llamado Atajando Sueños que habla un poco sobre Claudio…

El libro habla de mis inicios en el fútbol y también como tú dices habló sobre la formación de Claudio Bravo. Me inspire en él, pues como yo, tenía baja estatura y no se pensaba que iba a llegar tan lejos. Es un ejemplo para muchos.



Me comentaron que Claudio Bravo en su ciudad natal tenía pensado hacer algunos proyectos sociales…

Sí tenemos pensados varios proyectos junto a él. Uno es una clínica de arqueros. Antes ningún niño en Chile quería ser arquero, pero ahora con el desempeño de Claudio Bravo todo cambió.



¿Se ha comunicado con Claudio Bravo a poco de medirse con Alemania?

Sí, he conversado por Whatsapp, pero he tratado de no distraerlo. No creo que sea prudente molestarlo. Lo qué me dijo es que están confiados en hacer historia y ganar el título de la Copa Confederaciones.