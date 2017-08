Carlos Adrián Morales, defensor mexicano de 37 años y actualmente en Lobos BUAP, guarda una relación bastante especial con el jugador peruano. A lo largo de su carrera, ha jugado con cinco futbolistas nacionales: Pedro Aquino, Luis Advíncula (2017), Andy Polo, Raúl Ruidíaz (2016) y Roberto Palacios (2003).

Desde Puebla, Carlos Adrián Morales conversó con Depor sobre su experiencia al lado de jugadores peruanos.

Has jugado con cinco futbolistas peruanos en toda tu carrera profesional, ¿qué concepto tienes del futbolista peruano?

He tenido la suerte de jugar en toda mi carrera con pocos jugadores peruanos pero de gran calidad. Con el primer peruano que jugué fue con Roberto 'El Chorri' Palacios, un gran amigo en Morelia por el año 2003. Luego, el año pasado estuve con Andy Polo y Raúl Ruidíaz, también en Morelia. Ahora comparto camerino con Luis Advíncula y Pedro Aquino en Lobos BUAP, y más allá de sean grandes jugadores, son grandes personas. Para mí es un gusto compartir camerino con profesionales.

¿Qué concepto tienes de Pedro Aquino?

Tiene su primera experiencia aquí en México y lo está haciendo muy bien. Aparte, es un jugador muy joven con un gran futuro en la Selección Peruana. Me sorprende mucho su juego e irá aprendiendo con el pasar de tiempo. Me sorprende el ida y vuelta que tiene. Es un típico volante de contención y aparte sabe jugar bien con el balón, no solo marca, también elabora juego. Es importante que (Ricardo) Gareca haya venido a verlo pues le da una mayor confianza.

Y sobre Luis Advíncula, ¿qué nos puedes decir?

​Ya lleva seis meses acá en México, cuando jugó en Tigres lo hizo bien. Posee un gran físico que le permite tener un ida y vuelta los 90 minutos de juego. Tiene buena técnica con ambas piernas y es jugador de selección.

¿Cuál ha sido la clave de este buen comienzo de Lobos BUAP?

Básicamente se debe al buen trabajo de pretemporada. También al buen ambiente interno de los jugadores que lograron el ascenso en este equipo, con los que nos sumamos. Nos adaptamos bastante bien a la idea del profesor. Hemos empezado bien el torneo, pero el camino aún es largo. Por el momento estamos tranquilos por este inicio pero como te digo falta mucho y ojalá podamos seguir por este mismo camino.

Pero con estos resultados el ambiente es otro, ¿sé trabaja más tranquilo?

Sí, obviamente. El fútbol mientras más obtienes resultados positivos se hace mucho mejor el ambiente de trabajo, se disfruta más el entrenamiento. Pero el equipo viene trabajando bien y eso se refleja en los resultados que estamos consiguiendo.



¿Te imaginabas la rápida adaptación de Pedro Aquino y Luis Advíncula en Lobos BUAP?

​Más que sorprenderme la adaptación, cómo te mencionaba antes, hay un buen ambiente en todos los aspectos y eso hace que dentro del plantel salgan mejor las cosas no solo con ellos, sino también con los nuevos que nos hemos sumado esta temporada. Ellos han hecho un gran trabajo como todos y esto es gracias al buen trabajo de la directiva, comando técnico y dirigentes.

¿Crees que Raúl Ruidíaz le dejó la valla muy alta al jugador peruano?

Sí, lo que ha hecho Raúl la temporada pasada ha sido bastante bueno en todos los aspectos. Aunque creo que quien se encargó de abrirle la puerta al jugador peruano, para mí, fue Roberto Palacios, donde lo tuve como compañero en Morelia. Con su juego hizo que todos se fijarán en el futbolista peruano. Otro fue el profesor (Julio César) Uribe, quien dirigió muchos años en Tecos y logró que muchos se enamorarán del fútbol peruano y que +este se diera a conocer acá en México. Pero creo que tanto Ruidíaz y Roberto Palacios han dejado huella en el fútbol mexicano y eso le suma mayor presión a Aquino, Advíncula y Polo.



¿Qué opinas sobre los premios que consiguió Raúl Ruidíaz? ¿Consideras que debe ser un impulso en su carrera?

Claro que tiene que ser un impulso ganar los tres Balones de Oro y ser bicampeón de goleo. Ahora se le tiene que exigir más a Raúl Ruidíaz por lo que es. Está en un gran equipo como es Morelia. Tiene que ser consciente y sobre todo saber manejar la parte mental de lo que quiere, donde está parado y cuál es su responsabilidad. Si él es consciente de esas tres situaciones yo creo que le va a seguir yendo bien acá en México. De lo contrario, si mentalmente se deja distraer por otras situaciones, ahí se puede ver perjudicado.



¿Te has comunicado con Raúl Ruidíaz últimamente?

Lo vi en la premiación donde yo estuve también nominado. Ahí charlamos un poco, sé que está lesionado y también me enteré de que Raúl no está augusto en Morelia. Tampoco es una situación que me interese. Eso ya es una situación que él tiene que conversarlo con la directiva.



¿Consideras que Raúl Ruidíaz es un héroe en Morelia?

Más que un héroe, Raúl vino a ayudar y le tocó hacer el gol salvador de Morelia, pero considerarlo como un héroe, no sé. Monarcas tiene una historia muy rica más allá de la presencia de Ruidíaz. Han pasado grandes jugadores como Darío Franco, Marcos Figueroa, Emilio Mora, Pastor Lozano y otros grandes jugadores que para mi fueron mejores que Raúl. Si bien es cierto Ruidíaz es el presente de Morelia, pero hasta ahí. Un equipo de fútbol no depende de un jugador, depende de 25 jugadores. Hoy a Raúl se le reconoce su esfuerzo y trabajo.



En el caso de Andy Polo, ¿qué concepto tienes de él?

Yo creo que es un jugador joven, que por el simple hecho de ser extranjero, se le tiene que exigir como tal. Andy Polo aún no ha explotado en su totalidad. Se le tiene que exigir más por no ser un jugador mexicano. Yo creo que él llegó por sus condiciones, por su capacidad técnica e individual que tiene para jugar al fútbol. Tiene que explotar más para ser el jugador que necesita Monarcas Morelia.



¿Cómo fue la experiencia de enfrentar al Tecos de Julio César Uribe?

Sus equipos siempre fueron muy complicados cuando enfrentaba a los Tecos. Incluso cuando llegué a ese equipo, el dueño Antonio Leaños me comentó que el profesor vino a cambiar la mentalidad del fútbol de Tecos. Hacía equipos competitivos y con un buen manejo de balón que brindaban un gran espectáculo. Es por eso que yo resalto el trabajo de Uribe acá en México.



¿Qué nos puedes contar de tu experiencia de jugar al lado de Roberto Palacios?

​Yo jugué con él en Morelia. Era un jugador con una gran experiencia cuando llegó a Morelia y que a nosotros los jóvenes nos ponía a practicar tiros libres acabado el entrenamiento. Poseía una exquisita pegada y era un jugador muy inteligente con una idea de juego muy abierta en todos los aspectos. Para mí me dejó una enseñanza bastante grande.