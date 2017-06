En la previa del partido entre Chile y Portugal por la Confederaciones hubo supuestas críticas de Arturo Vidal hacia Cristiano Ronaldo. "Es un engreído, no existe para mí", habría dicho el volante a Daily Mail. Sin embargo, esto quedó fuera de la realidad.

► Arsenal buscará sorprender con los fichajes de Lemar y Lacazette

Fue el mismo jugador de la 'Roja' quien desmintió estas palabras y consideró que solo siente admiración por el delantero de la selección lusa.

"Jamás dije esa mentira que salió en los medios. Nunca me he referido así de un colega, estoy agradecido a Cristiano y tiene todo mi respeto", sostuvo Arturo Vidal en declaraciones que recoge el diario AS.

Es más, el 'Rey' recordó el gran gesto del delantero del Real Madrid hacia su hijo hace algunos meses por cuartos de la Champions League. "Se sacó una foto con él y también le firmó su camiseta", añadió.

De otro lado, a la 'Roja' solo le queda esperar al partido de este jueves entre México y Alemania para conocer su rival en la final de la Copa Confederaciones 2017.

► Los memes del pase de Chile a la final de la Confederaciones