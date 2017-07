Marcelo Díaz fue el protagonista de la final de la Copa Confederaciones 2017 entre Chile y Alemania, aunque para mal. El volante de la 'Roja' falló en una jugada clave que decidió el partido: perdió la pelota ante Timo Werner, quien le dio pase a Lars Stindl para que marcara el 1-0 final en San Petersburgo.

Tras el cotejo, el mediocampista declaró para los medios de su país y allí dio un conmovedor mensaje luego de su error ante la campeona del Mundo.

"Lamentablemente me tocó cometer un error y no pudimos empatar. Esta era la peor ocasión para fallar, pero no queda otra que levantarse y ya lo he hecho muchas veces. Me voy con la cabeza en alto por lo hecho, pero lamentablemente con un error que significó una copa", dijo Marcelo Díaz entre lágrimas.

Asimismo, sostuvo que se va a reponer de este duro momento. "Lo tengo claro. Así como hace 14 años, para los que conocen mi historia, me tocó sufrir en lo familiar, hoy me toca sufrir por cuestiones del fútbol. No me queda más que levantarme y darle las gracias a todos por el apoyo", añadió.