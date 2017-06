Chile vs. Alemania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por Latina: los teutones, presentes en Rusia por su condición de vigente campeona del Mundial, y ‘La Roja’, flamante doble ganadora de la Copa América, juegan el jueves (1 p.m. hora peruana y 2 p.m. de Chile) en Kazán por la segunda fecha de la Copa Confederaciones 2017, en un duelo con sabor a final de la competición. Un partido imperdible para todos.



Ambos equipos son los favoritos del Grupo B, en el que empezaron con victoria en su debut en la competición. Chile resolvió en la recta final ante Camerún (2-0) y Alemania sufrió más de lo previsto ante Australia (3-2).



Alemania vs. Chile: alineaciones confirmadas



Alemania: ter Stegen; Kimmich, Mustafi, Süle, Hector; Ginter, Rudy, Stindl; Can, Goretzka, Draxler



Chile: Herrera; Isla, Jara, Medel, Beausejour; Aranguiz, Díaz, Vidal; Hernández; Alexis Sánchez, Vargas.

País Hora Perú 1 p.m. Colombia 1 p.m. Ecuador 1 p.m. Chile 2 p.m. México 1 p.m. Argentina 3 p.m. España 8 p.m. Estados Unidos (Washington) 2 p.m. Estados Unidos (Los Ángeles) 12 p.m.

En el Kazan Arena medirán su potencial ante un rival que les exigirá más. Por un lado, Chile se presenta con prácticamente el mismo grupo sólido y coordinado que ha reinado en América desde 2015. Ahora la 'generación dorada' busca el primer título internacional para el país.



Alemania, por el contrario, juega en Rusia con solo tres de los hombres que lograron el título mundial en 2014 (Shkodran Mustafi, Matthias Ginter y Julian Draxler). El seleccionador Joachim Löw afronta la Confederaciones como un trampolín hacia el grupo que defenderá el título mundial el año que viene para aquellos jóvenes que sean capaces de dar un paso adelante.



Para el partido, la máxima preocupación del seleccionador de ‘La Roja’, Juan Antonio Pizzi, es el estado de su portero y capitán, Claudio Bravo, al que una lesión muscular no le ha permitido debutar.



"No ha logrado recuperarse pero su evolución es muy positiva. El visto bueno depende ahora del cuadro médico", informó el martes el presidente de la Federación Chilena de Fútbol (ANFP) Arturo Salah.



Tampoco llegó en su esplendor físico al torneo de los campeones Alexis Sánchez, al que sin embargo tuvo que recurrir Pizzi para desatascar el duelo frente a Camerún. El 'Niño Maravilla' revolucionó la noche en Moscú facilitando a Arturo Vidal y Eduardo Vargas sus goles.



Por el lado alemán, tras el debut, los focos han buscado a Leon Goretzka, autor de un gol y víctima de un penal frente a Australia. La gran promesa del fútbol germano de 22 años, algo perdida en el Schalke en los últimos tiempos, tiene en Rusia un escaparate inmejorable. De 1,90 metros, el mediapunta es capaz de romper líneas rivales con un toque o superar la defensa con un desmarque, como en su tanto ante Australia.



Normalmente, Löw optará por rotar a su arquero, como había anunciado en esta primera fase de la competición. Además Bernd Leno estuvo desacertado ante Australia, por lo que dejará los guantes a Marc-André Ter Stegen o Kevin Trapp.



Alemania: Ter Stegen; Kimmich, Rudiger, Mustafi, Hector; Emre Can, Goretzka, Brandt, Stindl, Draxler; Timo Werner. DT: Joachim Löw



Chile: Herrera; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Vidal, Díaz, Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez. DT: Juan Antonio Pizzi



Árbitro: Alireza Faghani (Irán)