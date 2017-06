Copa Confederaciones 2017: fixture, horarios y canales de transmisión de las semifinales del torneo

Bien podrían ser dos finales adelantadas, pero no. Se tratan de los partidos de las semifinales de la Copa Confederaciones 2017. Por un lado, tendremos el Chile vs. Portugal, y por el otro el México vs. Alemania.

Tras la vibrante fase de grupos en las distintas ciudades de Rusia, solo cuatro selecciones sacaron los mejores resultados y se mantienen en carrera para levantar el trofeo un año antes del Mundial.

Todo comenzará este miércoles en el Kazán Arena. Allí, Chile, comandado por Alexis Sánchez, se medirá ante Portugal, de Cristiano Ronaldo. El partido está programado para la 1:00 p.m. (hora peruana).

Un día después, una joven selección de Alemania buscará el pase a la final de la Copa Confederaciones cuando choque ante México, de 'Chicharito' Hernández. El duelo será en el Olímpico de Sochi, también desde la 1:00 p.m.

Día Hora Partido 28.06 13:00 Portugal vs. Chile 29.06 13:00 Alemania vs. México

