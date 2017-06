Histórico: Alexis Sánchez, máximo goleador de la Selección de Chile tras anotar ante Alemania

Alexis Sánchez abrió el marcador este jueves en el duelo contra Alemania de la Copa de las Confederaciones y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección chilena.



Pared y gol: Alexis marcó golazo en el Chile vs. Alemania tras combinar con Arturo Vidal [VIDEO]

Corría el minuto 6 de partido, cuando Alemania falló en la salida del balón, y Arturo Vidal y Sánchez engancharon una pared que culminó el tocopillano con un disparo raso ajustado al palo de la portería defendida por Marc Ter Stegen.



Con este gol, el 'Niño Maravilla' suma a sus 28 años un total de 38 goles en 112 partidos como internacional, superando los 37 que tenía Marcelo Salas.