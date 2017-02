El fútbol es más que impredecible, sino que lo digan los jugadores del Atlético Tucumán. El elenco argentino - el pasado martes - llegó con horas de retraso a Quito porque su vuelo desde Guayaquil no tenía autorización. Es así que enfrentó a El Nacional por Copa Libertadores 2017 en una hora que no estaba pactada.

Es más, el cuadro 'che' no tenía camisetas ni chimpunes para jugar. Fueron salvados por la Selección de Argentina Sub 20 que se encontraba cerca por Torneo Sudamericano. Esta prestó indumentaria para que no tengan problemas.

Pese a las adversidades, Atlético Tucumán derrotó como visitante a El Nacional por 1-0 (empate 2-2 en la ida) y con ello se metió a la tercera fase de la Libertadores. Los memes no se hicieron esperar por esta épica hazaña del cuadro dirigido por Pablo Lavallén.

