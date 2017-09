Uno de los errores de Roberto Mosquera en la previa del partido ante River Plate por Copa Libertadores fue hablar mucho. Tras vencer en la ida 3-0, el peruano cobró más protagonismo que los propios jugadores de Wilstermann y un relator argentino se lo echó en cara.

"¡Gooool de River! ¡Mosquera, yo soy gaucho! ¡Mosquera a mi me gusta el mate!", dijo un relator argentino tras el sexto gol de River Plate en referencia a las declaraciones que el entrenador peruano había dado. ¿Acaso lo notaron sobrado?



Lamentablemente, no se trató de una simple provocación ya que Hernán Santarsiero de 'Sintonía Monumental' le agregó palabras denigrantes contra Roberto Mosquera. Se olvidó por completo del respeto y para "hacer sentir" la superioridad de River, insultó al extécnico de Alianza Lima.



“Mosquera, estás muerto. No vas a levantar nunca la cabeza, jamás vas a levantar una Copa Libertadores de América, cabeza de p...”, agregó Santarsiero tras el gol marcado por Ignacio Fernández a los 53 minutos.