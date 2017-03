En la previa del partido entre San Lorenzo y Flamengo por la Copa Libertadores, Leandro Romagnoli, ídolo en el 'Cuervo', ha desatado la polémica luego de denunciar abiertamente la actitud de su entrenador, Diego Aguirre, de no avisarle en persona que no iba a ser convocado para el choque de este miércoles.



En una entrevista con 'Radio Cooperativa' de Argentina, Romagnoli insistió que "merecía" enterarse "cara a cara" que no estaba en los planes de su entrenador para enfrentar al Flamengo de Paolo Guerrero, y no a través del Whatsapp.



"Por la historia merecía enterarme cara a cara que no viajaba, pero nos manejamos por WhatsApp. Por ahí la forma de decirle a un histórico que no va a jugar es explicarle las razones. Estas cosas a uno lo ponen triste", sostuvo contó el volante de 35 años.

Inmediatamente Leandro Romagnoli agregó: "Sabía que no iba a ser titular, pero hubiera querido estar al menos en el banco. Si yo fuera el director técnico me llevaba a Brasil, me sorprendió. Mi intención ahora es que el equipo gane".



