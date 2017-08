En los pies de Robinho estuvo el gol que pudo haber forzado la definición por penales de Atlético Mineiro ante Jorge Wilstermann. De hecho, el brasileño tuvo una inmejorable ocasión para convertir, pero tuvo una pésima definición. Lo peor de todo es que, luego, se lamentó pues con el empate sin goles, el 'Galo' quedó eliminado de la Copa Libertadores 2017.

El ex Real Madrid, por esa acción, y por la discreta actuación, fue sindicado como uno de los "culpables" del repentino adiós del Mineiro. Tan es así que los 'torcedores' le reclamaron al final del encuentro. Un grupo de hinchas furiosos empezó a insultar al delantero y le enseñó varios billetes en clara disconformidad con su rendimiento.

► ¡Vaya a comprar pan! Neymar dejó en ridículo a Di María en entrenamiento del PSG [VIDEO]

"El equipo gana conmigo, y también pierde sin mí. Yo procuré hacer lo mejor en el segundo tiempo. Infelizmente, la pelota no entró. Todo el mundo está molesto por eso. La responsabilidad es de todos. No solo de los jugadores grandes. Es de todos. No es porque un jugador tiene un mejor CV, es el culpable principal. Cuando gana Atlético, ganan todos, del mismo modo cuando pierde", dijo Robinho a los miembros de prensa tras el juego.

El Wilstermann boliviano se clasificó el reciente miércoles a los cuartos de final de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia tras empatar 0-0 con un desesperado y limitado Atlético Mineiro en el partido de vuelta que les enfrentó en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. Los bolivianos enfrentarán a River Plate en cuartos de final.



Para los brasileños la condición de local solo valió para tener a la hinchada de su parte y para ser el de la decisión en ataque con Marcos Rocha, Gabriel y Fred creando algunas opciones que no llegaban a nada y con el poco aporte de Robinho que es solo un espejismo del que fuera una importante contratación del Real Madrid en sus mejores épocas.



Mira la incréible chance de gol que falló Robinho

Todavía no puedo creer lo que se perdió Robinho. Acá se perdió la clasificación del Mineiro.

pic.twitter.com/hlPWpwfs3o — Federico Nogueira (@fedenogueira25) 10 de agosto de 2017

Alegría pura: el efusivo festejo de Mosquera con sus jugadores de Wilstermann tras hazaña copera [VIDEO]

►Así ha cambiado la seguridad al lado de Neymar y con quienes solo habla en el PSG