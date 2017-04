Todo seguirá igual en fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores, pero cambiará cuando se jueguen la instancia de los cuartos de final. Se acabó la polémica y con ello que pasaría si el árbitro no se hubiese equivocado en ese partido. De acuerdo al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, los jueces podrán apoyarse con el video para no cometer errores groseros que perjudiquen a los clubes como provoquen el lamento de hinchas.



A través de un comunicado, Conmebol, informó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha avalado el pedido del ente sudamericano para la utilización del “sistema VAR (Video Assitant Referees) para los partidos, pero no por inacción”, sostuvo el uruguayo a través de su cuenta social en Twitter. Todo cambiará en Sudamérica.



"Los reclamos son inevitables. Pero les aseguro que esta Gestión @CONMEBOL podrá equivocarse al tomar una decisión, pero no por inacción", sostuvo el dirigente uruguayo en su cuenta de la red social Twitter.



La A-League australiana se convertirá el viernes en la primera liga de fútbol profesional en introducir oficialmente el VAR, que en otros países se encuentra en una fase de prueba. El primer partido con el uso de la tecnología lo protagonizarpan Melbourne City y Adelaide United.