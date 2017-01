Deportivo Táchira vs. Capiatá: chocan este lunes en el Estadio Erico Galeano Segovia por la primera fase de la Copa Libertadores. El ganador de la llave jugará con Universitario de Deportes. (05:15 hora peruana / Fox Sports 2)

Deportivo Táchira tendrá una dura tarea en su debut de la temporada. Debe vencer en su visita al Capiatá para asegurar la llave que le permita avanzar en la Copa Libertadores.

Deportivo Táchira vs. Capiatá: horarios en el mundo

Pos Equipo Canal Perú 05:15 pm Fox Sports 2 Ecuador 05:15 pm Fox Sports 2 Chile 07:15 pm Fox Sports 2 Colombia 05:15 pm Fox Sports 2 Paraguay 06:15 pm Fox Sports 2 Venezuela 05:45 pm Fox Sports 2 México 05:15 pm Fox Sports 2 Argentina 07:15 pm Fox Sports 2

En Venezuela, el torneo todavía no empieza. Es por eso que le pre temporada ha tenido que suplir los partidos oficiales que no has disputado.

Por su parte, el Deportivo Capiatá buscará la gloria en la Copa Libertadores. El club paraguayo quiere demostrar que puede dar pelea en dicho torneo.

