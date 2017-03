La marca de Trauco en Flamengo: la solución que encontró Zé Ricardo para el lateral

El domingo pasado fue criticado al punto que dijeron que fue el partido más flojo de Miguel Trauco desde su llegada a Brasil. No acostumbrado mucho a la marca, el lateral izquierdo de la Selección Peruana respondió el pasado miércoles con un golazo de fuera del área para el Flamengo frente al Sao Paulo por la primera fecha de la Copa Libertadores. No obstante, analistas también vieron su partido a nivel defensivo y dieron conclusiones al respecto.



De acuerdo al diario Lance, con respecto al último partido de Zé Ricardo, el entrenador brasileño usó un relevo para Miguel Trauco para que no sufriera tanto cuando él subía al tacado. Como destaca el medio, “para aprovechar la facilidad de toque y salida de Trauco”, el técnico decidió cambiar de lado a Rómulo para que se replegara y cubriera la posición en cuanto el exUniversitario se encontrara en posiciones de ataque o el peso de San Lorenzo estuviera ahí.



El citado diario agrega que Miguel Trauco “arriesgó mucho en la primera mitad”, aunque lo hizo de buena manera al tomar la pelota en el medio y el ataque. No obstante, pese al cambio de Zé Ricardo frente al equipo de Diego Aguirre, el ‘Cuervo’ aprovechó más la banda izquierda para realizar todo los ataques, los que finalmente no prosperaron.



Rómulo y Rafael Vaz trabajaron más de la cuenta y el resultado lo demuestra. Una goleada (4-0) de Flamengo sobre San Lorenzo en la primera fecha en donde Miguel Trauco anotó su primer gol en la Copa Libertadores y Diego – cada vez – se erige más como el conductor del equipo. Flamengo es un claro candidato a pelear por el torneo continental. Ayer dio muestra de ello.



